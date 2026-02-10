Gegen Wildpinkler in Andernach Erstmals mobile Toiletten beim Rosenmontagszug Martina Koch 10.02.2026, 14:00 Uhr

i Zum Rosenmontagszug durch Andernach werden wie im Vorjahr wieder Tausende Besucher erwartet. Um 14.11 Uhr setzen sich die teilnehmenden Prunkwagen Musikzüge und Fußgruppen im Schillerring in Bewegung. Wolfgang Lucke

Sowohl Teilnehmer als auch Besucher des Andernacher Rosenmontagszugs haben in diesem Jahr ein Problem weniger. Um Wildpinkeln einzudämmen, sorgt der Festausschuss für mobile Toiletten. Der Straßenkarneval 2026 wartet mit Neuem und Altbewährtem auf.

Der Höhepunkt der närrischen Session steht unmittelbar bevor, die Vorfreude wächst: Der Andernacher Festausschuss hat die Aufstellung des Rosenmontagszugs veröffentlicht, der sich am 16. Februar um 14.11 Uhr im Schillerring in Bewegung setzen wird. 81 Fußgruppen, Musikzüge und Prunkwagen werden sich den Weg durch die Bäckerjungenstadt bahnen.







