Mehr als 60 Eigentümer von Autohäusern, Reparaturwerkstätten und Sachverständigenbüros waren einer Einladung der Rechtsanwaltskanzlei Kaspar-Müller-Nickel-Krayer aus Mayen gefolgt, um sich beim ersten Mayener Verkehrsrechtstag über aktuelle Entscheidungen zum Verkehrsrecht zu informieren. Im Glaswürfel des Forums Mayen fand die dort auch ansässige Kanzlei geeignete Räumlichkeiten, um ihre Mandanten aus den mittelständigen Unternehmen beraten zu können. Nach der Eröffnung der Veranstaltung durch den Seniorpartner, Rechtsanwalt Manfred Müller, begrüßte zunächst der Beigeordnete Thomas Schroeder im Namen der Stadt Mayen die Gäste.

Sodann konnten die Zuhörer sich in insgesamt sechs Fachvorträgen umfassend über wichtige neue Gerichtsentscheidungen und Serviceangebote informieren. Rechtsanwalt Oliver Schramm, der das Kanzleiteam im Bereich des Verkehrsrechts unterstützt, stellte zunächst die neue Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zum sogenannten Werkstattrisiko und Sachverständigenrisiko dar.

Im Anschluss daran konnte Thomas Aukamm, der Geschäftsführer des Zentralverbandes Karosserie und Fahrzeugtechnik, nicht nur seinen Verband vorstellen, sondern den Anwesenden auch die wichtige IFL-Liste erläutern, in der die Sachverständigen und Autohäuser Reparaturpositionen finden, die regelmäßig anfallen, aber in den gängigen Kalkulationssystemen nicht vorhanden sind.

i Thomas Aukamm, Geschäftsführer des Zentralverbandes Karosserie und Fahrzeugtechnik, stellte unter anderem seinen Verband vor. Peter Seydel

Rechtsanwalt Matthias Nickel erläuterte in einem weiteren Vortrag die Möglichkeiten der Autohäuser und Sachverständigen, sich vor erwartbaren Regressklagen der Versicherer zu schützen. Nach der Pause konnte sodann Rechtsanwalt Sebastian Krayer den rechtssicheren Mietvertrag vorstellen, ehe erneut Rechtsanwalt Nickel das Wort ergriff und über die aktuelle Rechtsprechung des BGH zur Restwertermittlung bei Leasingfahrzeugen informierte.

Rechtsanwalt Matthias Zürbig, Wirtschafts- und Umweltjurist, erläuterte in einem abschließenden Vortrag, welche Handlungsmöglichkeiten Arbeitgeber haben, wenn Mitarbeiter zu lange krank sind. In der vierstündigen Veranstaltung erhielten daher die Teilnehmerinnen und Teilnehmer komprimierte Informationen zu zahlreichen wichtigen Themen und nebenbei bestand die Gelegenheit, im Rahmen eines gemütlichen Beisammenseins Kontakte zu knüpfen. Die Kanzlei kündigte bereits an, die Veranstaltung „wegen des großen Erfolgs wiederholen“ zu wollen.