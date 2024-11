Einkaufserlebnis am Abend Erste Weihnachtsgefühle in Mayens Straßen Elvira Bell 22.11.2024, 00:00 Uhr

„It’s beginning to look a lot like Christmas“ - unter diesem Motto stand der lange Donnerstag in Mayen. Weihnachtlich waren dabei nicht nur die Temperaturen.

{element}Exakt vier Wochen vor dem traditionellen Christmas-Shopping lockte am Donnerstagabend ein individuelles Einkaufserlebnis in die Mayener Innenstadt. Der lange Donnerstag stand unter dem Motto: „It’s beginning to look a lot like Christmas“ (Es sieht immer mehr nach Weihnachten aus).

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen