Bauprojekt bei Mendig geplant
Erst ein Stall, dann sollen 15.000 Legehennen kommen
Ein großer Legehennenstall soll an den Rodder Höfen gebaut werden. Die Höfe gehören zur Stadt Mendig.
Ein großer Legehennenstall soll an den Rodder Höfen gebaut werden. Die Höfe gehören zur Stadt Mendig.
Rico Rossival

Gut vorbereitet ist offenbar der Bau eines großen Legehennenstalls auf den Rodder Höfen bei Mendig. Jedenfalls kamen im Stadtrat nur wenige Rückfragen zum Projekt. 15.000 Legehennen sollen in dem Stall untergebracht werden. 

Lesezeit 3 Minuten
Ein großes Projekt an den Rodder Höfen hat jetzt den Mendiger Stadtrat beschäftigt. Der Investor will dort einen Legehennenstall für etwa 15.000 Hennen bauen, weitere Gebäude sollen hinzukommen. Die näheren Details sind kurz im Stadtrat angeklungen. Dieser musste entscheiden, ob er das gemeindliche Einvernehmen dazu erteilt oder nicht.
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