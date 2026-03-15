Stimmtrainerin in Mayen „Erst ausatmen, dann reden“ Brigitte Meier 15.03.2026, 14:00 Uhr

i Die Stimmtrainerin Anne Weller hält bei der Frauenparty in Mayen einen Vortrag über die Wirkung der Stimme. Brigitte Meier

Rund 80 Frauen sind der Einladung der Mayener Gleichstellungsbeauftragten gefolgt und haben nicht nur gefeiert, sondern auch Neues über ihre Stimme gelernt. Stimmtrainerin Anne Weller zeigte, wie Frauen ihre Wirkung beim Sprechen verbessern können.

Stimmung und Stimme unter einen Hut bringen, ist der Plan der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Mayen, die zum Weltfrauentag zur Frauenparty eingeladen hat. Der Plan geht auf, denn Ina Rüber-Teke begrüßt rund 80 Frauen im Basalt 25, die nicht nur zum Feiern gekommen sind, sondern auch, um von Anne Weller Wissenswertes über ihre Stimme zu lernen.







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