Polizei und Feuerwehr rücken in Andernach kürzlich erneut zu einem Busbrand aus. Das Fahrzeug hat im Motorbereich Feuer gefangen. Unsere Redaktion hat nachgefragt, wie der Einsatz verlaufen ist und was die Brandursache gewesen sein könnte.
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Nachdem bereits Anfang März ein Linienbus auf der B9 in Andernach in Brand geraten war, ereignete sich nun knapp einen Monat später ein ähnlicher Einsatz im Kräwerweg in Andernach. Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, wurden die Beamten gegen 14.