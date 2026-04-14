Einsatz im Kräwerweg Erneut brennt ein Linienbus in Andernach aus Kim Fauss 14.04.2026, 15:21 Uhr

i In Andernach ging ein Linienbus in Flammen auf. Die Feuwehr hatte die Flammen schnell im Griff und es gibt keine Verletzten. Bernd Mathias

Polizei und Feuerwehr rücken in Andernach kürzlich erneut zu einem Busbrand aus. Das Fahrzeug hat im Motorbereich Feuer gefangen. Unsere Redaktion hat nachgefragt, wie der Einsatz verlaufen ist und was die Brandursache gewesen sein könnte.

Nachdem bereits Anfang März ein Linienbus auf der B9 in Andernach in Brand geraten war, ereignete sich nun knapp einen Monat später ein ähnlicher Einsatz im Kräwerweg in Andernach. Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, wurden die Beamten gegen 14.







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