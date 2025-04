Erinnern an Kriegsgefangengenlager vor der Haustür

Soldaten, Jungen der Hitlerjugend und verdächtige Zivilisten: Gedenkstunde wirft einen Blick auf das große Leid, das Menschen in Gefangenenlager vor und nach dem Kriegsende erleben mussten

Auf sehr große Resonanz stieß die Feierstunde am Gedenkstein „Am Weißen Haus“ für das ehemalige Kriegsgefangenenlager in Miesenheim. Dass vor 80 Jahren kurz vor Kriegsende ein Gefangenenlager quasi vor der Haustür bestand, ist heute nicht mehr allgemein bekannt.

Mit zwei Kartoffeln, einem Esslöffel Büchsenerbsen, 20 Gramm Käse und einer Fünftel Schnitte Brot mussten die mehr als 80.000 Kriegsgefangenen die Tage überstehen. Wie viele von ihnen in den vier Wochen der Existenz des Lagers starben, ist nie dokumentiert worden. Um an das menschliche Leid zu erinnern und den Austausch mit den wenigen Zeitzeugen zu pflegen, hatte der ehemalige Hauptmann der Bundeswehr und Miesenheimer Bürger Manfred Puth die Gedenkstunde angeregt und organisiert, unterstützt von Kirchengemeinden, Feuerwehr, der Schützenbruderschaft, dem MGV Miesenheim und der Ortsgemeinde.

i Viele nutzten die Gelegenheit, an der Gedenkstunde für das Gefangenenlager in Miesenheim teilzunehmen. Wolfgang Lucke

„Wir wollten einen Anlass schaffen, den inneren Kompass zu justieren”, so Puth in seiner Begrüßung. Letztendlich müsse es immer wieder um den Erhalt des Friedens gehen. Mit einem Zitat von Bertolt Brecht erklärte er die nach wie vor aktuelle Problematik: „Kein Vormarsch ist so schwer wie der zurück zur Vernunft.”

An die Geschichtsträchtigkeit des Geländes „Am Weißen Haus” erinnerte Klaus Schäfer, Historiker und ehemaliger Leiter des Stadtmuseums Andernach. Sicher sei, dass es hier vor 2500 Jahren eine erste Besiedlung gegeben habe. Es seien ein großer römischer Friedhof und Reste von römischen Wasserleitungen entdeckt worden.

Amerikanische Truppen errichteten hier Anfang April 1945 ein provisorisches Gefangenenlager. Überwiegend deutsche Soldaten aller Dienstgrade, aber auch minderjährige Jungen aus der Hitlerjugend, ältere Männer aus dem Volkssturm oder verdächtige Zivilisten wurden hier festgehalten.

„Für diese Menschen war das hier die Vorhölle.”

Historiker Klaus Schäfer

„Für diese Menschen war das hier die Vorhölle”, berichtete Schäfer. Tagelange Regenfälle, kein Dach über dem Kopf, mangelhafte Ernährung, Zukunftsängste machten das Leben schwer. Wegen der sehr ungünstigen Wetterverhältnisse gruben die Gefangenen Löcher in den Bims, schützten sich mit darüber gelegten Feldplanen. „Nicht wenige sind in diesen Löchern verschüttet worden und gestorben”, so Schäfer.

Es habe auch warme, ja heiße Tage gegeben. Dann war aber wieder der allgegenwärtige Mangel an Trinkwasser besonders schmerzlich. Für die Kleinstrationen musste auch noch lange angestanden werden. Die sanitären Verhältnisse seien völlig katastrophal gewesen, der folgende Ausbruch der Ruhr vorhersehbar.

Selbst der Tag der Befreiung am 8. Mai 1945 war für die Gefangenen kein Anlass zur Freude. Als Elendszug von Menschen machte man sich auf in Richtung Andernach in ein neu errichtetes Lager.

Die Zivilbevölkerung der umliegenden Gemeinden, die selbst nur über das Notwendigste zum Überleben verfügten, sammelten Nahrungsmittel, Decken, Holz und konnten so das furchtbarste Leid mindern.

i Die Betroffenheit über das Leid der Menschen war bei der Gedenkstunde deutlich zu spüren. Wolfgang Lucke

Die Geschichte erinnere daran, schloss Schäfer, dass eine Demokratie nach innen und außen stets als wehrhafte Demokratie auftreten müsse. „Bösartige Zungen behaupten, dass man aus der Geschichte lediglich lernt, dass man nichts aus ihr lernt. Wir sind alle dazu aufgefordert, dies zu widerlegen.”

Die Ursache von dem Elend der Gefangenen sei nicht vom Jahre 1933 und damit der Machtergreifung der Nazis zu trennen, so Pastor Alexander Kurp in seiner Predigt. „Die ausgesäte Gewalt und der Hass kamen zurück. Kriege werden von Menschen gemacht, passieren nicht einfach.” Da dürfe man Täter und Opfer nicht verwechseln. „Der Krieg missachtet die Liebe”, so der Pastor. Schon in der Bergpredigt werde dazu aufgerufen, seine Feinde zu lieben. Und das mit gutem Grund: „Denn auf beiden Seiten sind es Menschen, um die es geht.”

Mit der Niederlegung eines Blumengrusses am Gedenkstein durch Ortsvorsteher Stefan Kneib und einem Trompetensolo von Heribert Zins fand die Feierstunde ihren Höhepunkt.