Poesie trifft Musik in Mendig Erich Kästner im Klang der Jahreszeiten Elvira Bell 02.06.2026, 12:00 Uhr

Zwei Kunstformen verschmelzen: „Poesie trifft Musik – Erich Kästner im Klang der Jahreszeiten“ hieß es im Rahmen der Veranstaltungsreihe Lesespektakel der VG und der Stadt Mendig. Rund 40 Gäste kamen in den Genuss eines emotionalen Klangergebnisses.

Wenn Poesie auf Musik trifft, verschmelzen zwei Kunstformen, die sich seit jeher gegenseitig inspirieren, zu einer Einheit. So auch bei den musikalisch umrahmten Gedichten „Die dreizehn Monate“ von Erich Kästner. Die charismatische Stimme von SWR-Moderator Martin Seidler (Rezitation) in Kombination mit dem mal einfühlsamen, mal energischen Spiel des Pianisten Peter Grabinger wurde im Pfarrheim in Mendig zu einem emotionalen Klangerlebnis.







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