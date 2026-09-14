Revierleiter in Vordereifel Erholt sich der Wald nach der Feuerwalze? Stefanie Braun 14.09.2026, 06:00 Uhr

i Der Waldbrand in der Vordereifel am 14. August 2026 hat Feuerwehren, Behörden und Anwohner tagelang in Atem gehalten. Andreas Winkler/Winkler TV

Der Großbrand in der Vordereifel hat vor genau einem Monat ein riesiges Waldgebiet zerstört. Revierleiter Christoph Schmallenbach sagt: „Der Anblick ist erschütternd.“ Wie groß ist der Schaden? Und wie gelingt die Wiedergeburt des Waldes?

Der Schock sitzt noch tief: Vor genau einem Monat hat sich eine Feuersbrunst durch den Wald zwischen Langscheid und Langenfeld gefressen und 50 Hektar Fläche zerstört. Fauna, Flora und Menschen mussten sich dem Inferno stellen. Rund 650 Einsatzkräfte waren tagelang im Einsatz.







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