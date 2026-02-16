Andernacher Schrottimmobilien Erhalt des Bürgermeisterhauses: Was tut die Stadt? Martina Koch 16.02.2026, 10:17 Uhr

i In den vergangenen Jahren wurde das Alte Bürgermeisterhaus immer wieder mutwillig beschädigt. Kaputte Fenster mussten notdürftig mit Holzplatten verschlossen werden. Rico Rossival

Das Alte Bürgermeisterhaus in Andernach ist zu einem sogenannten Lost Place geworden. Der Verfall ist auch von außen deutlich sichtbar. Was unternimmt die Stadt?

Dass es um den baulichen Zustand des Alten Bürgermeisterhauses in der Hochstraße 11 nicht gerade zum besten bestellt ist, ist nicht erst seit Kurzem offensichtlich: Vor einigen Jahren bereits hatten Mitglieder der städtischen Gremien angemahnt, dass im Zuge des langen Leerstands Schäden entstehen könnten, die eine Sanierung des seit 2001 unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes noch kostspieliger machen würden.







