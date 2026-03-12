Wettbewerb mit Mini-Satelliten Erfolgreich Daten gesammelt 12.03.2026, 12:30 Uhr

i Das Mayener Phoenix-Team ist guter Dinge, dass auch der Abschlusstag erfolgreich verlaufen wird. Michael Sexauer

Die Spannung steigt: Beim bundesweiten CanSat-Wettbewerb rechnet sich das Mayener Team Phoenix gute Chancen aus, ganz vorn zu landen. Ihr Mini-Satellit sammelte zuletzt fleißig Daten.

Im Rahmen wissenschaftlicher Arbeit folgt nach dem Sammeln der Daten immer die Auswertung. So auch beim 12. Deutschen CanSat-Wettbewerb. Nachdem der Minisatellit vom Mayener Team Phoenix erfolgreich Daten während des Flugs am Mittwoch sammeln konnte, galt es, diese für den Folgetag auszuwerten.







Artikel teilen

Artikel teilen