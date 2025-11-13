300 Mikrobeben gemessen
Erdbebenserie am Laacher See wirft Fragen auf
Ein Seismograph misst die Stärke von Erdbeben. (Symbolbild)
Oliver Berg. picture alliance / dpa

Zuletzt erschütterte ein Erdbeben die Eifel. Außerdem gab es erst Mitte Oktober eine Erdbebenserie am Laacher See. Hängen die beiden Ereignisse zusammen? Und muss man sich Sorgen machen?

Lesezeit 2 Minuten
Es rumpelt in der Eifel: Zuletzt erst riss ein Erdbeben der Stärke 2,7 auf der Richterskala zahlreiche Menschen aus dem Schlaf, etwa in Kobern-Gondorf, Mendig, Mülheim-Kärlich oder Koblenz. Das Epizentrum lag in Ochtendung. Doch es gibt noch zahlreiche andere Erdbeben, solche, die wir gar nicht merken.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenUmwelt

Top-News aus der Region