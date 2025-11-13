300 Mikrobeben gemessen Erdbebenserie am Laacher See wirft Fragen auf 13.11.2025, 12:00 Uhr

i Ein Seismograph misst die Stärke von Erdbeben. (Symbolbild) Oliver Berg. picture alliance / dpa

Zuletzt erschütterte ein Erdbeben die Eifel. Außerdem gab es erst Mitte Oktober eine Erdbebenserie am Laacher See. Hängen die beiden Ereignisse zusammen? Und muss man sich Sorgen machen?

Es rumpelt in der Eifel: Zuletzt erst riss ein Erdbeben der Stärke 2,7 auf der Richterskala zahlreiche Menschen aus dem Schlaf, etwa in Kobern-Gondorf, Mendig, Mülheim-Kärlich oder Koblenz. Das Epizentrum lag in Ochtendung. Doch es gibt noch zahlreiche andere Erdbeben, solche, die wir gar nicht merken.







Artikel teilen

Artikel teilen