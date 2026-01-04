Trauer um Alfred Schomisch „Er war einer der menschlichsten Menschen“ Birgit Pielen 04.01.2026, 13:17 Uhr

i Die Bestürzung in der Region ist nach dem plötzlichen Tod von Alfred Schomisch sehr groß. Er galt vielen Kommunalpolitikern durch seine besonnene und ausgleichende Art als Vorbild. Sascha Ditscher/EVM

MYK-Landrat Marko Boos und viele andere Kommunalpolitiker verabschieden sich mit sehr persönlichen Worten von Alfred Schomisch. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vordereifel starb am 3. Januar im Alter von nur 66 Jahren.

Die Menschen sind geschockt: Viele können den plötzlichen Tod von Alfred Schomisch nicht fassen. Das zeigen die sehr persönlichen Worte, mit denen Kommunalpolitiker über die Vordereifel hinaus den Christdemokraten würdigen. Der 66-Jährige war hauptamtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vordereifel und Mitglied des Kreistags Mayen-Koblenz.







