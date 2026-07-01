Nachruf auf Willi Welling Er war ein Meister der ehrenamtlichen Langstrecke Birgit Pielen 01.07.2026, 10:00 Uhr

i Willi Welling aus dem gleichnamigen Ort Welling prägte über viele Jahrzehnte hinweg als Sozialdemokrat die Kommunalpolitik im Maifeld. Heinz Israel

Was für ein Leben! Viele Jahrzehnte lang war Willi Welling in der Kommunalpolitik aktiv. Im Alter von 91 Jahren starb der Sozialdemokrat vor wenigen Tagen. Nicht nur das Maifeld trauert um ihn. Ein Nachruf.

Willi Welling war einer der langjährigsten und einflussreichsten SPD-Kommunalpolitiker des Maifelds. Seine politische Arbeit erstreckte sich über mehrere Jahrzehnte und über viele Gremien hinweg. Was heute kaum vorstellbar ist: Er war mehr als 50 Jahre lang Mitglied im Gemeinderat von Welling.







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