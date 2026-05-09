Finnland gilt als glücklichstes Land der Welt – und der Landesverband der Deutsch-Finnischen Gesellschaft will ein Stück dieses Gefühls in die Region holen: mit drei Konzerten von traditioneller Volksmusik bis Jazz.
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Finnland gilt als glücklichstes Land der Welt. Der Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland der Deutsch-Finnischen Gesellschaft will ein Stück dieses Glücks in die Region holen. Denn, so der stellvertretende Vorsitzende Rolf Müller aus Thür, Glück sei nicht allein eine Frage von Reichtum, sondern auch von Kultur und Begegnung.