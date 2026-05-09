Rolf Müller aus Thür Er holt Finnlands Glück in die Region Elvira Bell 09.05.2026, 11:00 Uhr

i Seit 2013 pflegt der Ehrenamtler Rolf Müller enge Kontakte zu der Deutsch-Finnischen Gesellschaft. Elvira Bell

Finnland gilt als glücklichstes Land der Welt – und der Landesverband der Deutsch-Finnischen Gesellschaft will ein Stück dieses Gefühls in die Region holen: mit drei Konzerten von traditioneller Volksmusik bis Jazz.

Finnland gilt als glücklichstes Land der Welt. Der Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland der Deutsch-Finnischen Gesellschaft will ein Stück dieses Glücks in die Region holen. Denn, so der stellvertretende Vorsitzende Rolf Müller aus Thür, Glück sei nicht allein eine Frage von Reichtum, sondern auch von Kultur und Begegnung.







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