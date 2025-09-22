In einem Brief an unsere Zeitung hatte ein Informant davon berichtet, dass es bei den Mayener Burgfestspielen unhaltbare Zustände geben soll. Die Schauspieler hätten wochenlang ohne freien Tag gearbeitet. In einem offenen Brief antworten 14 Akteure.
Lesezeit 5 Minuten
Alle 14 Schauspielerinnen und Schauspieler des diesjährigen Burgfestspiel-Ensembles haben sich schützend vor ihren Intendanten Alexander May gestellt. In einem dreiseitigen offenen Brief weisen sie die Anschuldigungen scharf zurück, die ein Informant gegenüber unserer Zeitung geäußert hatte.