Diskussion um Burgfestspiele Ensemble: Vorwürfe sind aus der Luft gegriffen 22.09.2025, 15:27 Uhr

i Intendant Alexander May habe das Ensemble zu Mehrarbeit genötigt, lautete der Vorwurf eines Informanten. Dies haben 14 Schauspieler der Burgfestspiele in einem offenen Brief dementiert. Thomas Brost

In einem Brief an unsere Zeitung hatte ein Informant davon berichtet, dass es bei den Mayener Burgfestspielen unhaltbare Zustände geben soll. Die Schauspieler hätten wochenlang ohne freien Tag gearbeitet. In einem offenen Brief antworten 14 Akteure.

Alle 14 Schauspielerinnen und Schauspieler des diesjährigen Burgfestspiel-Ensembles haben sich schützend vor ihren Intendanten Alexander May gestellt. In einem dreiseitigen offenen Brief weisen sie die Anschuldigungen scharf zurück, die ein Informant gegenüber unserer Zeitung geäußert hatte.







