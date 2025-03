Die Ära Jürgen Kreusch ist zu Ende: Siebenmal in Folge wählten die Mitglieder der St.-Sebastianus-Schützengesellschaft 1280 Mayen den heute 66-Jährigen zu ihrem Brudermeister. „Bislang bekleidete nach Recherchen seines Vorgängers Günter Langenfeld, die bis ins Jahr 1720 zurückreichen, niemand auch nur annähernd so lange dieses verantwortungsvolle Amt“, berichtet sein Nachfolger Pierre Prüm.

Doch damit nicht genug. Zuvor war der dienstälteste Brudermeister des Schützenbundes Maria Laach fünf Jahre Kassierer der Mayener Schützengesellschaft. In die Amtszeit des vor wenigen Wochen ernannten „Ehrenmajors der Mayener Schützen“ fiel die Ausrichtung von drei Bezirksschützenfesten, eines Diözesan- und drei Bezirksjungschützentage, zwei Diözesankönigsfesten, eines Bundesprinzenfestes, zwei Bundesfesten sowie das Jubiläumsfest der Europäischen Gemeinschaft Historischer Schützen.

i Eine Erinnerung an das 725-jährige Bestehen der Mayener St. Sebastianus Schützengesellschaft. Der Deutsche Schützenbund zählt zum Immateriellen Kulturerbe. Elvira Bell

Auch in den Vorstand des Bruderrats war Kreusch insgesamt 24 Jahre in verschiedene Funktionen gewählt worden. In seine Amtszeit als Brudermeister der St.-Sebastianus-Schützengesellschaft fielen umfangreiche Um- und Anbauten an der Schützenhalle sowie der Verkauf des vereinseigenen Hotels und der Minigolfanlage im Nettetal.

Es sind also große Fußstapfen, in die der nun amtierende Diözesankönig Pierre Prüm tritt. Doch der 45-Jährige muss sich nicht erst profilieren, um die erfolgreiche Arbeit von Jürgen Kreusch fortzusetzen. „Pierre ist schon so lange in unsere Bruderschaft involviert“, betont Kreusch. Er rät seinem Nachfolger, „auf sein inneres Gefühl zu hören und sich nicht beirren zu lassen. Er weiß, wie er es macht, um unsere Bruderschaft und insbesondere die Jugend in die Zukunft zu führen.“

Für Pierre Prüm ist der Schießsport seit 35 Jahren eine Berufung. In seiner Freizeit engagiert er sich als Schießmeister bei der Mayener Schützengesellschaft sowie im Fachverband Sportschießen Rheinland als Jugendleiter und Kader-Trainer für talentierte Jugendliche aus der Region des Fachverbandes.