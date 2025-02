Staffelübergabe in Ettringen Emotionaler Abschied vom Sitzungspräsidenten Elvira Bell 09.02.2025, 15:00 Uhr

i Es war ein sehr emotionaler Abschied: Martin Winninger wurde von Hans Rolf Müller, dem Vorsitzenden der KG Ettringen (rechts), im Beisein von Peter Ott (links) verabschiedet. Blumen gab es für Eva Winninger. Elvira Bell

Mit Martin Winninger verabschiedet sich ein Urgestein der KG Ettringen als Sitzungspräsident. Die Staffelübergabe an seinen Nachfolger Peter Ott ist einer der emotionalen Höhepunkte der ersten Galasitzung in der Hochsimmerhalle.

Bye, bye Sitzungspräsident Martin Winninger: Die Staffelübergabe an Peter Ott war zweifellos der emotionale Höhepunkt der ersten von zwei Galasitzungen in der Hochsimmerhalle. Am Samstagabend verabschiedete die Karnevalsgesellschaft Ettringen Martin Winninger als Sitzungspräsident.

