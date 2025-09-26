Verkehrschaos vor Schulen Elterntaxis in Mayen – eine tägliche Gefahr Elvira Bell 26.09.2025, 11:20 Uhr

i Nichts geht mehr: So sieht die Situation vor der Albert-Schweitzer Realschule plus in Mayen aus, wenn die Elterntaxis anrollen. Elvira Bell

„Es wird wild geparkt, gedrängelt, gehupt – Rücksicht auf die jüngsten Schüler auf ihrem Schulweg? Fehlanzeige.“ Das sagt Nicolas Cordes, Lehrer an der Albert-Schweitzer-Realschule plus in Mayen, über Elterntaxis. Wie lange geht das noch gut?

Elterntaxis sind ein Risiko. Sie sorgen für Stress vor Schulen. Mehr noch: Hupen, Staus und riskante Wendemanöver stehen auf der Tagesordnung. Selbstverständlich gibt es unzählige Begründungen, warum Eltern ihre Sprösslinge zur Schule fahren. Doch: Gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht.







Artikel teilen

Artikel teilen