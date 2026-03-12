Förderschule in Mayen Elisabeth-Schule will Ganztagsangebot machen Thomas Brost 12.03.2026, 12:00 Uhr

i Die Elisabeth-Schule in Mayen ist in der ehemaligen Steinmetzfachschule untergebracht. Die Förderschule will Ganztagsschule werden. Thomas Brost

Alle Förderschulen im Landkreis Mayen-Koblenz haben eine Ganztagsschulbetreuung – bis auf eine: die Elisabeth-Schule in Mayen. Das könnte sich zum Schuljahr 2027/28 ändern.

Die Elisabeth-Schule in Mayen will zum 1. August 2027 Ganztagsschule werden. Deren Antrag unterstützt der Schulträger, der Landkreis Mayen-Koblenz. In der jüngsten Sitzung hat der Kreistag einmütig dem Antrag zugestimmt. Damit wurde die Verwaltung beauftragt, den Antrag an die genehmigende Behörde weiterzuleiten.







