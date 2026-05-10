Mayener Gärtner gibt Tipps Eisheilige vorbei? Ab in den Garten! Thomas Brost 10.05.2026, 12:00 Uhr

i Gärtner Dirk Ternes aus Mayen erfreut sich an seinen Petunien und den anderen Pflanzen. Mit ihnen muss man behutsam umgehen. Thomas Brost

Die Eisheiligen haben ihren Schrecken verloren – zumindest für dieses Jahr. Dieses Wetterphänomen bedeutet auch für Gärtner eine Zäsur. Danach kann im Garten richtig losgelegt werden. Der selbstständige Gärtner Dirk Ternes aus Mayen gibt Tipps.

Der Grauschleier des Winters ist abgestreift, jetzt stehen unsere Gärten in voller Blüte. Unsere Redaktion möchte in loser Reihe einen Blick in Gärten, Vorgärten und Grünflächen werfen, getreu dem Motto: „Lasst Städte und Dörfer grüner werden“. Unter anderem geben Experten Servicetipps und erläutern Zusammenhänge.







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