Die Eisheiligen haben ihren Schrecken verloren – zumindest für dieses Jahr. Dieses Wetterphänomen bedeutet auch für Gärtner eine Zäsur. Danach kann im Garten richtig losgelegt werden. Der selbstständige Gärtner Dirk Ternes aus Mayen gibt Tipps.
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Der Grauschleier des Winters ist abgestreift, jetzt stehen unsere Gärten in voller Blüte. Unsere Redaktion möchte in loser Reihe einen Blick in Gärten, Vorgärten und Grünflächen werfen, getreu dem Motto: „Lasst Städte und Dörfer grüner werden“. Unter anderem geben Experten Servicetipps und erläutern Zusammenhänge.