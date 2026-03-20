Seltenes Jubiläum in Mayen: Eiserne Hochzeit im Hause Haupt
Seltenes Jubiläum in Mayen
Eiserne Hochzeit im Hause Haupt
Ilse und Hermann Haupt feierten dieser Tage das Fest der Eisernen Hochzeit in Mayen. Kennengelernt haben sich die beiden 1960 bei einer Tanzveranstaltung „auf der Musik“.
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Jung gefreit, nie bereut. Vor wenigen Tagen feierten Ilse und Hermann Haupt das Fest der Eisernen Hochzeit. Mit Freude und Dankbarkeit blickt das Jubelpaar auf ein langes gemeinsames Leben zurück. Die beiden verbindet nicht nur die Liebe, ihre große Familie, sondern auch ihr Glaube.