Seltenes Jubiläum in Mayen Eiserne Hochzeit im Hause Haupt 20.03.2026, 11:00 Uhr

i Die Eheleute blicken auf ihre Hochzeit vor 65 Jahren zurück. Auf dem Foto ist Pfarrerin Metje Steinau zu sehen. Sie hatte den Dankgottesdienst mit Abendmahl gefeiert. Elvira Bell

Ilse und Hermann Haupt feierten dieser Tage das Fest der Eisernen Hochzeit in Mayen. Kennengelernt haben sich die beiden 1960 bei einer Tanzveranstaltung „auf der Musik“.

Jung gefreit, nie bereut. Vor wenigen Tagen feierten Ilse und Hermann Haupt das Fest der Eisernen Hochzeit. Mit Freude und Dankbarkeit blickt das Jubelpaar auf ein langes gemeinsames Leben zurück. Die beiden verbindet nicht nur die Liebe, ihre große Familie, sondern auch ihr Glaube.







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