In der Andernacher Parfümerie Boos arbeiten erfahrene und junge Kräfte zusammen. Im Gespräch mit der Redaktion erzählen sie, warum sie sich für eine Karriere im Einzelhandel entschieden haben und wie sie den Wandel in der Branche erleben.
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Die Geschäfte in der Andernacher Innenstadt haben in den vergangenen Jahren mächtige Konkurrenz bekommen. Viele Kunden bestellen Dinge des täglichen Bedarfs inzwischen im Internet. Persönliche Beratung: Fehlanzeige! Haben die verschiedenen Berufe im örtlichen Einzelhandel vor diesem Hintergrund überhaupt eine Zukunft?