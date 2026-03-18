Parfümerie Boos in Andernach Einzelhandel als Beruf? Zwei Generationen erzählen Martina Koch 18.03.2026, 15:00 Uhr

i Barbara Summerer (links), Inhaberin der Parfümerie Wäschegalerie Boos, beschäftigt in ihrem Geschäft bereits zwei Generationen von Mitarbeitern: Sylvia Pötz hat ihre Stelle vor 35 Jahren angetreten, während der 16-jährige Dominik Greifenhagen vor anderthalb Jahren über ein Schülerpraktikum ins Team kam. Martina Koch

In der Andernacher Parfümerie Boos arbeiten erfahrene und junge Kräfte zusammen. Im Gespräch mit der Redaktion erzählen sie, warum sie sich für eine Karriere im Einzelhandel entschieden haben und wie sie den Wandel in der Branche erleben.

Die Geschäfte in der Andernacher Innenstadt haben in den vergangenen Jahren mächtige Konkurrenz bekommen. Viele Kunden bestellen Dinge des täglichen Bedarfs inzwischen im Internet. Persönliche Beratung: Fehlanzeige! Haben die verschiedenen Berufe im örtlichen Einzelhandel vor diesem Hintergrund überhaupt eine Zukunft?







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