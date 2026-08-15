Bilder vom Samstag
Einsatzkräfte haben Vordereifel-Waldbrand im Griff
In dem 50 Hektar großen Gebiet bekämpfen zahlreiche Feuerwehrleute noch Glutnester und Wurzelbrände.
In dem 50 Hektar großen Gebiet bekämpfen zahlreiche Feuerwehrleute noch Glutnester und Wurzelbrände.
Winkler TV

Der Waldbrand in der Vordereifel ist unter Kontrolle. In der Nacht zum Samstag und am Samstag waren erneut zahlreiche Feuerwehrleute im Einsatz. Sie bekämpfen Glutnester und Wurzelbrände.

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Die Gefahr ist erst mal gebannt, die Einsatzkräfte haben den Waldbrand in der Vordereifel unter Kontrolle. In dem 50 Hektar großen Gebiet bekämpfen zahlreiche Feuerwehrleute noch Glutnester und Wurzelbrände. Sie sind auch mit Löschrucksäcken im Gelände unterwegs, um kleinere Glutnester gezielt abzulöschen.
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