Mayen. Auf rund 30 Millionen Euro beziffert Oberbürgermeister Dirk Meid (SPD) den Investitionsbedarf für Kindertagesstätten und Schulen in der Stadt Mayen. Der Grund: Neben dem Neubau zweier Kitas, die wohl mit circa 20 Millionen Euro zu Buche schlagen werden, muss die Stadt aus gesetzlichem Erfordernis heraus die Grundschulen fit für die Ganztagsschule machen, die 2026/27 landesweit an den Start geht. Ein Knackpunkt ist die Grundschule St. Veit. Da tut sich bereits einiges in Richtung Sanierung, aber die CDU-Fraktion legte in der jüngsten Sitzung des Stadtrates den Finger in die Wunde. Ein beherrschendes Thema: der Zustand der Toiletten im Jungenbereich, speziell die Urinale. „Wir sollten nicht an unseren Kindern sparen“, mahnte der CDU-Fraktionsvize Martin Reis.