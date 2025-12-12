Zauberhafte Wanderungen Einige der schönsten Wichtelwege im Kreis MYK Sophia Marie Rehorn 12.12.2025, 16:00 Uhr

i Spaziergänger können seit einigen Tagen schon viele Wichtelwege in der Region bewundern. So auch auf dem Kottenheimer Wichtelweg. Rico Rossival

Um in weihnachtliche Stimmung zu kommen, können Besucher auch in diesem Jahr wieder verschiedene Wichtelwege bewandern und sich von den kleinen selbst gebastelten Wichtelhäusern verzaubern lassen. Einige öffnen dieses Jahr zum ersten Mal.

Wer in der Adventszeit einen Spaziergang durch den Wald unternimmt, dabei die Natur genießt und auf den Wegrand achtet, dem könnte schon etwas aufgefallen sein: K leine Häuschen aus Holz schmücken den Waldboden. Ihre Dächer sind von Moos bedeckt und innen sind winzige Möbel zu erkennen.







