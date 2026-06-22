Große Übung des Kreises MYK
Eingenebelt: Notfalleinsatz unter realen Bedingungen
Realistischer Einsatz: Ein Verletzter wird von Feuerwehrleuten gerettet.
Realistischer Einsatz: Ein Verletzter wird von Feuerwehrleuten gerettet.
Alexander Thieme-Garmann

Auf größere Notfalleinsätze muss die Blaulichtfamilie vorbereitet sein. Eine solche Großübung mit 350 Personen hat jetzt in Plaidt stattgefunden, dirigiert vom Landkreis MYK.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist ein Szenario, das sich niemand wünscht: Während eines Rockkonzerts in einer Halle kommt es zu einer Explosion, die einen Brand auslöst, begleitet von einer starken Rauchentwicklung. Das war die Ausgangssituation der groß angelegten Einsatzübung des Landkreises Mayen-Koblenz, an der freiwillige Feuerwehren, Katastrophenschutz und Rettungsdienst am Wochenende vier Stunden lang involviert waren.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenBlaulicht

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