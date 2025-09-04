Die Barmherzigen Brüder scheitern mit dem Wohnprojekt für Nettegut-Patienten am Widerstand der Bevölkerung. Für die Menschen in Saffig war es die eine Zumutung zu viel, kommentiert unsere Redakteurin Birgit Pielen.

Die Resozialisierung von Straftätern ist ein zentrales Ziel unseres Rechtsstaates. Jeder Mensch hat das Recht auf eine zweite Chance, und gerade Menschen mit psychischen Erkrankungen brauchen Unterstützung, um wieder Teil der Gesellschaft werden zu können. Das ist die eine Seite.

Die andere Seite ist: Resozialisierung in Form einer Wohngruppe ist in einem kleinen Ort wie Saffig mit nur 2200 Einwohnern problematisch. Es ist allzu menschlich, dass die Bürger fragen: Wollen wir einen früheren psychisch kranken Straftäter plötzlich als Nachbarn haben? Das berührt zutiefst das Sicherheitsgefühl der Menschen. Und bei allem karitativen und humanistischen Verständnis: Hier denken die Saffiger zuerst an sich und ihre Familien. Denn für sie übernehmen sie die Verantwortung.

Die Barmherzigen Brüder vermissen aufgrund des Widerstands aus der Bevölkerung einen „sozialen Empfangsraum“ in Saffig. Aus ihrer Sicht haben sie recht: Denn für sie sind die Menschen aus dem Maßregelvollzug Klienten, die es auf den rechten Weg zu führen gilt. Für die Bürger aber sind es frühere Straftäter, die aufgrund einer psychischen Erkrankung mehr oder minder schwere Delikte begangen haben. An der Wortwahl erkennt man bereits, warum der Diskurs scheitern musste.

Zudem fällt er just in eine Zeit, in der gefühlt die ganze Welt in Unordnung ist, in der politische Zumutungen steigen, die wirtschaftliche Stabilität aber abnimmt. Da will man wenigstens in seinem kleinen Kosmos den Überblick bewahren – und Sicherheit haben.