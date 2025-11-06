Ausstellung über Mayen Eine Zeitreise durch die Eifelstadt 06.11.2025, 06:30 Uhr

i Stephan Luxem betont, dass er "Künstler aus Beruf und Berufung" ist. In Mayen zeigt er Ansichten vom Stadtbild, wie die Eifelstadt vor 100 Jahren ausgesehen hat. Elvira Bell

Ansichten von Mayen aus Sicht eines Künstlers sind bis Anfang Dezember im Eifelmuseum zu bewundern. Stephan Luxem mit Wurzeln in der Eifelstadt stellt aus.

Mayen wird gern gezeichnet von heimischen Künstlern, die ein Faible für ihre Heimatstadt haben und die deren Schönheiten auf die Leinwand bringen. Einer von ihnen ist „NaturLichtMaler“ Stephan Luxem, ein mittlerweile in Kirchwald lebender, gebürtiger Mayener Jung.







