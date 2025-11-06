Ausstellung über Mayen: Eine Zeitreise durch die Eifelstadt
Ausstellung über Mayen
Eine Zeitreise durch die Eifelstadt
Ansichten von Mayen aus Sicht eines Künstlers sind bis Anfang Dezember im Eifelmuseum zu bewundern. Stephan Luxem mit Wurzeln in der Eifelstadt stellt aus.
Lesezeit 1 Minute
Mayen wird gern gezeichnet von heimischen Künstlern, die ein Faible für ihre Heimatstadt haben und die deren Schönheiten auf die Leinwand bringen. Einer von ihnen ist „NaturLichtMaler“ Stephan Luxem, ein mittlerweile in Kirchwald lebender, gebürtiger Mayener Jung.