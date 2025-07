Damit das Fest der 1000 Lichter am Andernacher Rheinufer in diesem Jahr wieder zum unvergesslichen Erlebnis wird, müssen viele Rädchen ineinandergreifen. So bereiten sich Veranstalter, Pyrotechniker und Einsatzkräfte auf das Spektakel vor.

Der Countdown für eines der ganzen großen Feste in der Bäckerjungenstadt läuft. Auch für das 56. Fest der 1000 Lichter, das am 1. und 2. August in den Rheinanlagen über die Bühne geht, hat der Andernacher Verkehrs- und Verschönerungsverein (AVV) wieder ein abwechslungsreiches Paket mit musikalischen und optischen Glanzpunkten geschnürt.

Die zweitägige Veranstaltung erfreut sich großer Beliebtheit und weckt Neugierde bei Menschen, die zum ersten Mal die zweitägige Veranstaltung besuchen möchten. „Wir haben in Bad Breisig per Zufall von der Großveranstaltung gehört und sehen uns heute hier in direkt am Rhein schon einmal um“, berichtete ein Ehepaar aus den Niederlanden unserer Redaktion zu Wochenbeginn. „Es ist noch nichts zu sehen, auch kein Plakat. Das wundert uns ein bisschen. Das Fest findet doch statt, oder?“

„Dort treffen und verabreden sich jedes Jahr aufs Neue Jung und Alt, auch jene, die sich eigentlich das ganze Jahr über nicht so sehen.“

AVV-Vorstandsmitglied Thomas Petzenhauser zum Fest der 1000 Lichter

Treue Besucher des Traditionsfestes wissen natürlich bestens Bescheid. Mit dem Aufbau wurde am Mittwochmorgen begonnen. Das Fest der 1000 Lichter ist so beliebt, dass es längst – auch ohne große Werbung – zu einem Selbstläufer geworden ist. „Die letzten Plakate gab es von uns 2019“, berichtet Thomas Petzenhauser vom ausrichtenden AVV. „Damals auch nur noch in Geschäften oder öffentlichen Gebäuden. Eine Plakatierung wie beispielsweise an Laternen machen wir schon viel länger nicht mehr, da sich die Besucherzahlen immer gleich halten, ob mit oder ohne Plakate.“ Die sozialen Netzwerke machen es möglich.

Zudem hat das Fest jeweils am ersten Augustwochenende einen festen Termin. „Dort treffen und verabreden sich jedes Jahr aufs Neue Jung und Alt, auch jene, die sich eigentlich das ganze Jahr über nicht so sehen“, betont Vorstandsmitglied und Veranstaltungsprofi Thomas Petzenhauser. Fündig wurde unsere Redaktion bei der Tourist-Info in der Innenstadt: Auf einer Bildschirm-Präsentation wird unter anderem auch für das Fest der 1000 Lichter geworben.

i Thomas Petzenhauser aus Kruft ist Veranstaltungsprofi. Beim Fest der 1000 Lichter ist er als ehrenamtliches Vorstandsmitglied des AVV im Einsatz. Elvira Bell

Ein fester Termin im Kalender ist das Fest der 1000 Lichter auch für die Pyrotechniker des Familienunternehmens Steffes-Ollig aus Müllenbach, und das seit etwa sage und schreibe 50 Jahren. „Wir sind in dritter Generation Meister des Feuerwerks“, berichtet Helmut Reuter. Während die einen am Samstagabend nach Herzenslust an Land feiern und andere auf dem Rhein die tolle Atmosphäre genießen, startet von der anderen Rheinseite auf einer Breite von etwa 150 Metern das große Feuerwerksspektakel. „Die Vorbereitungen laufen insgesamt drei bis vier Tage“, berichtet Helmut Reuter in einem Telefongespräch. „Es wird eine Netto-Explosivstoffmasse von circa 300 Kilogramm sein. Das ist relativ viel. Dies entspricht brutto in etwa einer Tonne Feuerwerkskörper. Dieses Mal ist mein Sohn Patrick Reuter für das musiksynchrone Feuerwerk verantwortlich. Ich bin am Samstag an anderer Stelle im Einsatz.“

Helmut Reuter ist von allen Veranstaltungen insbesondere das Fest der 1000 Lichter ganz besonders ans Herz gewachsen. „Früher wurden von Leutesdorf aus Raketen gezündet. Die verwenden wir allerdings seit 40 Jahren nicht mehr, sondern andere Feuerwerkskörper, die wir aus Mörsern schießen, um den nächtlichen Himmel im Glitzerlicht erscheinen lassen.“ Helmut Reuter blickt auf die Anfänge zurück, als sein Vater Helmut das Unternehmen führte: „Das Zündsystem hat sich seither immer weiter entwickelt. Wir können Sequenzen schießen im Abstand von zwei Hundertstelsekunden.“

„Für die wasserseitige Absicherung werden vier Rettungsboote, ein Boot für den Brandschutz und zusätzlich vier Wasserrettungstrupps eingesetzt.“

Lucas Goldbeck, stellvertretender Leiter Einsatz der DLRG-Ortsgruppe Andernach

Das Feuerwerk darf erst nach Abstimmung mit Feuerwehr, Polizei und dem Notfallmanager der DB gezündet werden. Zudem ist während des Feuerwerks die B42 im Abschnitt zwischen Neuwied-Feldkirchen und Leutesdorf voll gesperrt. Dies betrifft auch den Bahnverkehr. Befürchtungen bezüglich einer Waldbrandgefahr brauchen die Verantwortlichen in diesem Jahr keine zu haben.

Und wie sieht es mit der Gefahr am Rheinufer, auf und im Wasser aus? Fakt ist: Die DLRG Andernach wird auch in diesem Jahr das Fest der 1000 Lichter absichern. In enger Zusammenarbeit mit Feuerwehr, DRK, THW sowie den Kameraden der DLRG-Ortsgruppen Untermosel, Koblenz und Boppard sorgen die Wasserretter für Sicherheit am und im Wasser. „Für die wasserseitige Absicherung werden vier Rettungsboote, ein Boot für den Brandschutz und zusätzlich vier Wasserrettungstrupps eingesetzt“, berichtet Lucas Goldbeck, stellvertretender Leiter Einsatz der DLRG-Ortsgruppe Andernach. „Allein für die wasserseitige Absicherung werden mehr als 35 Kräfte eingesetzt. Dazu kommen noch zahlreiche Sicherheits- und Ordnungskräfte, das Personal der Polizei und des Ordnungsamts sowie des Sanitätsdienstes“, so Goldbeck. Für ihn ist es der zweite Einsatz beim Fest der 1000 Lichter als stellvertretender Leiter.

Besonders hervorzuheben ist die enge Zusammenarbeit der Hilfsorganisationen. „Egal, wohin ich geschaut habe, ob aus den eigenen DLRG-Reihen oder innerhalb der Blaulichtfamilie in Andernach – es ist ein sehr gutes, herzliches und vor allem kameradschaftliches Miteinander auf allen Ebenen“, erklärt Goldbeck. „Während das DRK an beiden Tagen im Einsatz ist, sind wir, die Feuerwehr und das THW nur samstags im Einsatz. Zu größeren Einsätzen war es laut Goldbeck in den vergangenen Jahren nicht gekommen. „Allerdings haben wir Aufklärungsarbeit, beispielsweise bezüglich des Schwimmens im Rhein, betrieben und teils sehr eindeutige Hinweise gegeben.“