Die Fans des weltweit als Solist und mit erstklassigen Orchestern konzertierende, in Paris lebende Cellist Benedict Kloeckner wissen es zu schätzen, wenn der gebürtig aus Neuwied stammende Gründer des Internationalen Musikfestivals Koblenz (Imuko) mit befreundeten Künstlern zu hochkarätig besetzten Konzerten in seine alte Heimat zurückkehrt.

Balsam für die Seele und für die Ohren mit einer außerordentlichen klanglichen Brillanz präsentierte Kloeckner, der in der internationalen Kammermusik-Liga ganz vorne mitspielt, jetzt in Schloss Burg Namedy. In einer ungarisch-nicaraguanisch-amerikanischen Formation mit Abigél Králik, Jack Liebeck (beide Violine), Mathis Rochat, Daryll Bachmann (beide Viola) und Marcin Zdunik (Violoncello) war Kloeckner zum ersten Mal bei Prinzessin Heide von Hohenzollern zu Gast.

i Gern gesehener Gast ist Benedict Kloeckner bei Prinzessin Heide von Hohenzollern. Brigitte Kreis aus Neuwied freute sich Mathis Rochat und Benedict Kloeckner nach fünfzehn Jahren in Namedy gemeinsam auf der Bühne zu sehen. Elvira Bell

Für Brigitte Kreis war es eine besondere Begegnung. Nach 15 Jahren sah die Musikliebhaberin aus Neuwied Mathis Rochat und Benedict Kloeckner zum ersten Mal wieder gemeinsam auf der Bühne. „Ich habe die beiden am 16. Mai 2010 in der Johanniskirche in Kronberg bewundern dürfen.“ Die 77-Jährige schwelgte in Erinnerungen. Sie hatte den beiden Künstlern einen Ausdruck mit den teilnehmenden Musikern des „Sommernachtstraums“ mitgebracht.

Auf dem Programm, das vom Imuko 2025 als „spektakulär – visionär – beglückend Olymp des Streichsextetts“ beschrieben war, standen das betont böhmisch ausgefallene Streichsextett A-Dur, op. 48, eines der frühen Kammermusikstücke von Antonín Dvořák aus dem Jahre 1878 mit urwüchsigem Charme, sowie das Streichsextett Nr. 1, B-Dur, op. 18 von Johannes Brahms. Die eindrucksvollen Interpretationen zielten auf die Emotionen und Empfindungen, wie sie von den Konzertbesuchern wahrgenommen werden, ab.

Zusammen mit der Schönheit des Spiegelsaals bildete die abstrakte Sprache der Instrumentalmusik quasi eine Ode an die beiden bedeutenden Kammermusikwerke des 19. Jahrhunderts. Sie weisen jeweils charakteristische Kompositionselemente ihrer Schöpfer auf. Sowohl Dvořák als auch Brahms nutzten die Besetzung des Sextetts mit zwei Violinen, zwei Violen, zwei Violoncelli, um eine breite Palette an Klangfarben und dynamischen Möglichkeiten zu erschließen. Antonín Dvořáks baut stärker auf Volksmusiktraditionen auf, während Brahms eine romantische Tiefe und Strukturvielfalt verfolgt. Charakteristisch im Streichsextett von Dvořák ist die einprägsame Melodik und die Verwendung volkstümlicher Tanzrhythmen, insbesondere im dritten Satz mit dem „Furiant“, einem lebhaften böhmischen Tanz. Auffällig bei dem Streichsextett von Brahms ist, dass es sich durch lyrische Wärme, reiche Harmonien und komplexe thematische Entwicklung auszeichnet. Das Publikum ließ sich von den Virtuosen in die Klangwelten entführen, lauschte gespannt und spendete begeistert Applaus.