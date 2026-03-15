Zu viel Geld für Beigeordnete? Eine Kluft zieht sich durch den Rat in Kruft Martina Koch 15.03.2026, 14:00 Uhr

i Warum wurden im Krufter Rathaus 2025 deutlich mehr Besprechungen zwischen Ortsbürgermeister und Beigeordneten anberaumt als in den anderen Pellenzgemeinden? Darüber diskutierte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Martina Koch (Archiv)

Die Stimmung war hitzig, der Ton scharf. In seiner jüngsten Sitzung diskutierte der Krufter Rat darüber, ob die Beigeordneten der Gemeinde zu oft Aufwandsentschädigungen bezogen haben. Ortsspitze und CDU üben heftige Kritik an den Vorwürfen der SPD.

Die Stimmung in der jüngsten Sitzung des Krufter Ortsgemeinderats war von Beginn an angespannt. Bereits im Vorfeld der Sitzung machte in den sozialen Netzwerken eine Zahl die Runde: 144. An so vielen Besprechungen der Ortsgemeinde nahmen im vergangenen Jahr der ehrenamtliche Bürgermeister Walter Kill (CDU) sowie die beiden Beigeordneten Bernd Schumacher (CDU) und Sandra Rheindorf-Weber (CDU) teil.







Artikel teilen

Artikel teilen