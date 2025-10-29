Stadtmarketing im Fokus Eine Innenstadt wie Mayen lässt sich stärken Elvira Bell 29.10.2025, 14:00 Uhr

i Andreas Hesse, Professor an der Hochschule Koblenz, hat die Kundenfrequenz in der Mayener Innenstadt mit seinen Studenten untersucht. Elvira Bell

Mittelgroße Städte wie Mayen drohen auszubluten – die Konkurrenz aus dem Internet und von der grünen Wiese ist überaus stark. In Mayen zeigte Professor Andreas Hesse von der Hochschule Koblenz Wege auf, wie man den Innenstadtkern stärken kann.

Die 17. Business Lounge führte mehr als 70 Interessierte, die den Wirtschaftsstandort Mayen stärken möchten, zu einer recht familiären Runde zusammen. Die inspirierende Veranstaltung, in deren Mittelpunkt ein Impulsvortrag von Professor Andreas Hesse (Hochschule Koblenz) über das hochaktuelle Thema „Trends im Stadtmarketing – Leerstand, Lieblingsort und Lokalmatadore“ stand, fand im Autohaus Eifel Mosel (ehemals Sürth) statt.







