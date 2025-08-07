Die Post bietet keine Dienstleistung wie jede andere. Es geht dabei immer auch um Vertrauen. Was kommt, wenn die Andernacher Hauptpost geht?

Viele hatten es bereits befürchtet: Auch an Andernach geht der bundesweite Schrumpfkurs im Filialnetz der Post nicht vorbei. Wie andernorts schon gang und gäbe, wird man auch in der Bäckerjungenstadt künftig einen Kiosk oder anderen Einzelhändler mit angeschlossener Postfiliale aufsuchen, um Briefe und Pakete persönlich auf den Weg zu bringen. Damit geht ein Stück Verlässlichkeit verloren: Die „Hauptpost“ in Andernach ist nicht nur ein Dienstleister, sondern eine Institution. Sie steht für kompetente Beratung durch spezialisierte Fachleute, dafür, dass man innerhalb eines gesetzten Zeitfensters auf dem Postweg miteinander verbunden ist.

Das Postgeschäft ist keine Dienstleistung wie jede andere, es ist Vertrauenssache. Niemand möchte darum bangen, ob das Geburtstagspäckchen für den Enkel rechtzeitig ankommt, das Einschreiben ans Finanzamt fristgerecht eintrifft oder ob es überhaupt noch eine Anlaufstelle vor Ort gibt, die sich für solche Sendungen zuständig fühlt. Man kann nur hoffen, dass die Leerstelle, die nach der Schließung der Post in der Breiten Straße entsteht, durch ein ausreichendes Angebot an Alternativen gefüllt wird.