Präventionstag in Mendig Einbrechern das Eindringen so schwer wie möglich machen Thomas Brost 19.09.2026, 10:00 Uhr

i Ein Mann versucht, ein Fenster zu überwinden und einzubrechen. Infos zu Sicherheitsfenstern geben Experten bei einem Infotag in Mendig. Philipp von Ditfurth/dpa. picture alliance/dpa

Einbrecher brauchen im Schnitt drei Minuten, um über ein Fenster mit einem Werkzeug in ein Gebäude einzudringen. Ein Einbruchpräventionstag in Mendig am 1. Oktober liefert für jedermann Tipps, wie man sich wappnen kann.

Wie wirksam schützen Fenster ein Gebäude vor einem Einbruch? Dieser Frage widmen sich Experten beim Einbruchpräventionstag, der am Donnerstag, 1. Oktober, bei der Firma WinTech Fenster in Mendig stattfindet.“ Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich mit dem Thema Einbruchschutz beschäftigen – unabhängig davon, ob sie einen Neubau planen, eine Altbausanierung vorbereiten oder sich allgemein über die Sicherheit ihres Zuhauses informieren ...







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