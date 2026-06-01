Christopher Wittig aus Mendig wurde für sein jahrzehntelanges Wirken in Hilfs- und Rettungsdiensten mit der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.
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Christopher Wittig war am 5. Mai für sein jahrzehntelanges Wirken in Hilfs- und Rettungsdiensten von dem damaligen Innenminister Michael Ebling mit der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Zu dieser Auszeichnung gratulierte Jörg Lempertz vor wenigen Tagen im Namen des Verbandsgemeinderates Mendig und der Verwaltung, aber auch persönlich, von Herzen.