Christopher Wittig geehrt
Ein Vorbild für ehrenamtliches Engagement
Christopher Wittig und seine Frau Nadja.
Christopher Wittig und seine Frau Nadja.
Elvira Bell

Christopher Wittig aus Mendig wurde für sein jahrzehntelanges Wirken in Hilfs- und Rettungsdiensten mit der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. 

Lesezeit 1 Minute
Christopher Wittig war am 5. Mai für sein jahrzehntelanges Wirken in Hilfs- und Rettungsdiensten von dem damaligen Innenminister Michael Ebling mit der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Zu dieser Auszeichnung gratulierte Jörg Lempertz vor wenigen Tagen im Namen des Verbandsgemeinderates Mendig und der Verwaltung, aber auch persönlich, von Herzen.

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