Der Autor und Journalist Wolfgang Kaes ist für eine Lesung in seine Heimatstadt Mayen gekommen. Sein neustes Werk „Grauland“ ist persönlich. Es geht um ein ungeklärtes Verbrechen, das seine Familie über Generationen beschäftigte.
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Gemeinsam mit der Buchhandlung Reuffel hatte die Stadt Mayen zu einer besonderen literarischen Veranstaltung in den Sitzungssaal eingeladen. Besonders deshalb, weil der aus Mayen stammende, vielfach ausgezeichnete Schriftsteller und einstige RZ-Redakteur Wolfgang Kaes mit seiner Frau, der Bildhauerin Helga Kaes, eine szenische Lesung gestaltete.