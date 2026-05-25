Szenische Lesung in Mayen
Ein Verbrechen, das Wolfgang Kaes Vergangenheit prägte
Thomas Lenerz (rechts) war zu Gast bei der Lesung von Wolfgang Kaes in Mayen. Lenerz unterstützte den Autor nicht nur bei der Vo
Thomas Lenerz (rechts) war zu Gast bei der Lesung von Wolfgang Kaes in Mayen. Lenerz unterstützte den Autor nicht nur bei der Vorstellung seines neusten Werkes, die beiden verbindet auch die Aufklärung eines Mordes, der eigentlich als Cold-Case galt.
Elvira Bell

Der Autor und Journalist Wolfgang Kaes ist für eine Lesung in seine Heimatstadt Mayen gekommen. Sein neustes Werk „Grauland“ ist persönlich. Es geht um ein ungeklärtes Verbrechen, das seine Familie über Generationen beschäftigte.

Lesezeit 4 Minuten
Gemeinsam mit der Buchhandlung Reuffel hatte die Stadt Mayen zu einer besonderen literarischen Veranstaltung in den Sitzungssaal eingeladen. Besonders deshalb, weil der aus Mayen stammende, vielfach ausgezeichnete Schriftsteller und einstige RZ-Redakteur Wolfgang Kaes mit seiner Frau, der Bildhauerin Helga Kaes, eine szenische Lesung gestaltete.

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