Unterricht an Andernacher Schule fiel am Dienstag aus Ein Tag schulfrei nach Brand im Andernacher KSG: Am Mittwoch findet wieder Unterricht statt 29.10.2024, 14:35 Uhr

i Ein Brand im Keller des KSG sorgte dafür, dass der Unterricht am Dienstag ausfallen musste. Martina Koch

Andernach. Vor knapp drei Jahren mussten die Schüler, die die weiterführenden Schulen des Andernacher Schulzentrums besuchen, an einem Freitag früher ins Wochenende starten als geplant: Ein Defekt an der Holzhackschnitzelanlage, die die Schulen beheizt, hatte damals für unterkühlte Klassenräume gesorgt. Jetzt verursachte die Holzhackschnitzelanlage, die sich im Keller des Kurfürst-Salentin-Gymnasiums (KSG) befindet, erneut einen Unterrichtsausfall.

Weil es am Montagnachmittag einen Brand in der Holzhackschnitzelanlage gab, mussten alle KSG-Schüler am Dienstag zu Hause bleiben. Die Feuerwehr stellte den Brand am Montag gegen 16.45 Uhr fest und konnte das Feuer schnell löschen. Menschen wurden nicht verletzt, es entstand auch kein Schaden am Schulgebäude.

