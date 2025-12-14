Passt das oder kann das weg? Ein strenges Regelwerk wacht bald über Mayens City Thomas Brost 14.12.2025, 13:00 Uhr

i Vieles, was nicht schön wirkt, soll durch die neue Gestaltungssatzung eliminiert werden. Das betrifft das Brückenviertel in Mayen ebenso wie den Bereich um den Marktbrunnen. Thomas Brost

Mehr Harmonie, mehr Attraktivität will die Stadt Mayen mit der Abfassung einer Gestaltungssatzung fürs Auge erwirken. Betrachtet wird die historische Altstadt, in der Fehlentwicklungen gestoppt und geändert werden sollen.

Was mit der Vereinheitlichung von Sitzbänken im Stadtkern begonnen hat, findet jetzt seine Fortsetzung in einer neuen Satzung: Der Stadtrat Mayen hat mehrheitlich grünes Licht dafür gegeben, dass eine Gestaltungssatzung vom 1. Januar an in der historischen Innenstadt ihre Wirkung entfaltet.







Artikel teilen

Artikel teilen