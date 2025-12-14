Ein strenges Regelwerk wacht bald über Mayens City

Mehr Harmonie, mehr Attraktivität will die Stadt Mayen mit der Abfassung einer Gestaltungssatzung fürs Auge erwirken. Betrachtet wird die historische Altstadt, in der Fehlentwicklungen gestoppt und geändert werden sollen.
Lesezeit 3 Minuten
Was mit der Vereinheitlichung von Sitzbänken im Stadtkern begonnen hat, findet jetzt seine Fortsetzung in einer neuen Satzung: Der Stadtrat Mayen hat mehrheitlich grünes Licht dafür gegeben, dass eine Gestaltungssatzung vom 1. Januar an in der historischen Innenstadt ihre Wirkung entfaltet.