Auf dem Schafmarkt in Mayen Ein Spitzenbock kann bis zu 10.000 Euro kosten 17.10.2025, 12:00 Uhr

i Die Schafe konnten sich der bewundernden Blicke auch des Publikums sicher sein. Elvira Bell

2024 grassierte die gefährliche Blauzungenkrankheit und sorgte für eine abgespeckte Variante des Schafmarktes in Mayen. In diesem Jahr aber zeigten 20 Züchter wieder 80 Tiere – und Tausende Zuschauer begutachten auch Mister und Miss Mayen.

Der Viehmarkt wurde in dieser Woche wieder zu einem Hotspot der Schafhaltung für ganz Rheinland-Pfalz. Im Rahmen des Schafmarktes hatte der Landesverband der Schafhalter/Ziegenhalter und Züchter Rheinland-Pfalz dieses Mal zu einer Bockschau und Rassedemo sowie zu einem Jungschäfer-Wettbewerb eingeladen.







