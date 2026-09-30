In Saffig wird gebaut Ein neues Zuhause für ältere psychisch Erkrankte Martina Koch 30.09.2026, 14:00 Uhr

i Projektleiterin Sabrina Wagner und Manuel Quint, Direktor Teilhabedienste bei den Barmherzigen Brüdern, zeigen, wie das gerontopsychatrische Zentrum in Saffig einmal aussehen wird. Bereits im Juni 2027 soll der Neubau bezugsfertig sein. Martina Koch

Wenn psychisch erkrankte Menschen älter werden, können sie oft nicht mehr in den eigenen vier Wänden betreut werden. In Saffig soll es für diese Menschen nun ein neues Wohnangebot geben. Das haben die Barmherzigen Brüder geplant.

Vor wenigen Wochen sind auf dem Gelände der Barmherzigen Brüder Saffig die Bagger angerollt und haben direkt neben der Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie eine Baugrube ausgehoben. Auf der Wiese „Im Rosental“ entsteht in den kommenden Monaten das neue gerontopsychiatrische Wohnangebot der Barmherzigen Brüder: „Dieses richtet sich an Menschen mit psychischen Erkrankungen, die aufgrund altersbedingter Einschränkungen nicht mehr allein ...







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