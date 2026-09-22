SPD zieht ihren Antrag zurück Ein neues Wappen fürs Maifeld – muss das sein? Birgit Pielen 22.09.2026, 10:21 Uhr

i So sieht das Wappen der Verbandsgemeinde Maifeld seit 1970 aus. Es gleicht im Wesentlichen dem Wappen der Stadt Polch, ist jedoch mit einem breiten Schildbord versehen. Rico Rossival

Braucht das Maifeld ein neues Wappen? Die SPD-Fraktion hat einen entsprechenden Antrag zwar zurückgezogen, doch die Debatte über Heimat, Identität und ein neues Symbol ist damit nicht vom Tisch. Und sie wirft durchaus spannende Fragen auf.

Gibt es nicht wichtigere Probleme, als über das Wappen einer Region zu diskutieren? Diese Frage kann man kurz beantworten: Ja. Man kann sie aber auch zum Anlass für eine Debatte nehmen über Heimat und Identität. Und dann wird es richtig spannend.In der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Maifeld stand als Top 11 auf der Tagesordnung: Antrag der SPD-Fraktion auf Entwicklung eines neuen Wappens für die Verbandsgemeinde Maifeld.







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