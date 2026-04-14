Zum Tod des Schauspielers Ein Großer geht: Mayen trauert um Mario Adorf 14.04.2026, 09:54 Uhr

i Mario Adorf ist vor Kurzem gestorben. Seine Heimatstadt Mayen lädt nun zum Gedenkgottesdienst. Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance/dpa

Mit einem ökumenischen Gottesdienst nimmt die Stadt Abschied von Mario Adorf – und erinnert an ein Leben zwischen Weltkarriere und Heimatliebe.

Die Stadt Mayen trauert um ihren Ehrenbürger und international gefeierten Schauspieler Mario Adorf , der am 8. April 2026 verstorben ist. In Würdigung seines außergewöhnlichen Lebens und Wirkens lädt die Stadt gemeinsam mit der Pfarrei St.







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