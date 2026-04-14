Zum Tod des Schauspielers: Ein Großer geht: Mayen trauert um Mario Adorf
Zum Tod des Schauspielers
Ein Großer geht: Mayen trauert um Mario Adorf
Mit einem ökumenischen Gottesdienst nimmt die Stadt Abschied von Mario Adorf – und erinnert an ein Leben zwischen Weltkarriere und Heimatliebe.
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Die Stadt Mayen trauert um ihren Ehrenbürger und international gefeierten Schauspieler Mario Adorf, der am 8. April 2026 verstorben ist. In Würdigung seines außergewöhnlichen Lebens und Wirkens lädt die Stadt gemeinsam mit der Pfarrei St.