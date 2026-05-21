Paradies in Mayen-Kürrenberg
Ein Garten muss immer ein Geheimnis bergen
In den großen, mehr als einen Meter tiefen Teich steigt Monika Dörner alljährlich mit einer Anglerhose hinein.
In den großen, mehr als einen Meter tiefen Teich steigt Monika Dörner alljährlich mit einer Anglerhose hinein.
Elvira Bell

Einen Garten, der den Duft unzähliger Blüten hat, kultiviert Monika Dörner in Mayen-Kürrenberg. Die Gärtnerin lässt ihre Oase ständig wachsen – und sie will, dass sie Geheimnisse hat, die sie erst dem Besucher preisgibt.

Lesezeit 5 Minuten
Den Wechsel der Jahreszeiten, der Duft unzähliger Blüten und das Summen der Insekten, all das weiß Hobbygärtnerin Monika Dörner zu schätzen. In ihrem Garten sprießt Lebensfreude pur. Am Sonntag, 14. Juni, lädt die 70-Jährige alle Interessierten in ihr grünes Wohnzimmer im Höhenstadtteil von Mayen (Am Scheid 5) ein.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenUmwelt

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren