Gerätehaus ist fertig saniert Ein Feiertag für die Krufter Feuerwehr Wolfgang Lucke 23.11.2026, 13:04 Uhr

i Bei der Einsegnung des umgebauten und sanierten Feuerwehrgerätehauses Kruft war viel los. Wolfgang Lucke

Mit einem fehlenden Stellplatz für eine Drehleiter fing alles an, am Ende steht ein komplett saniertes Feuerwehrgerätehaus in Kruft mit Anbau. Das Millionenprojekt konnte nun offiziell eröffnet werden.

„Endlich fertig!” Sebastian Busch, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pellenz, die Einsegnung des neuen Feuerwehrgerätehaus der Löscheinheit Kruft mit zwei kurzen Worten ein, in denen aber extrem viel Arbeit drin steckt. Nach den ersten Überlegungen vor drei Jahren konnte nun das frisch sanierte Gerätehaus eröffnet werden.







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