Aus einem gemeinsamen Wahlkampf wurde eine enge Freundschaft: MYK-Landrat Marko Boos und Maifeld-Bürgermeister Max Mumm sprechen über Vertrauen, Ehrlichkeit, Politik, den 1. FC Köln – und darüber, was sie am anderen manchmal auf die Palme bringt.
Lesezeit 4 Minuten
Am 30. Juli ist der internationale Tag der Freundschaft. Unsere Redaktion hat MYK-Landrat Marko Boos (51) und den Maifeld-Bürgermeister Maximilian Mumm (60) gefragt, was ihre Freundschaft ausmacht.
Seit wann sind Sie befreundet?
Mumm: Ende 2022 wurde ich gefragt, ob ich als Landrat im Kreis Mayen-Koblenz kandidieren möchte.