MYK-Landrat und Maifeld-Chef
„Ein echter Freund sagt, wenn man Mist gebaut hat“
Nicht nur das SPD-Parteibuch verbindet sie: MYK-Landrat Marko Boos (rechts) und Maximilian Mumm sind seit einigen Jahren eng bef
Nicht nur das SPD-Parteibuch verbindet sie: MYK-Landrat Marko Boos (rechts) und Maximilian Mumm sind seit einigen Jahren eng befreundet. Im Interview mit unserer Redaktion sprechen sie darüber.
Birgit Pielen

Aus einem gemeinsamen Wahlkampf wurde eine enge Freundschaft: MYK-Landrat Marko Boos und Maifeld-Bürgermeister Max Mumm sprechen über Vertrauen, Ehrlichkeit, Politik, den 1. FC Köln – und darüber, was sie am anderen manchmal auf die Palme bringt.

Lesezeit 4 Minuten
Am 30. Juli ist der internationale Tag der Freundschaft. Unsere Redaktion hat MYK-Landrat Marko Boos (51) und den Maifeld-Bürgermeister Maximilian Mumm (60) gefragt, was ihre Freundschaft ausmacht.

Seit wann sind Sie befreundet?

Mumm: Ende 2022 wurde ich gefragt, ob ich als Landrat im Kreis Mayen-Koblenz kandidieren möchte.
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