Die IGS Pellenz in Plaidt ist eine ganz besondere Schule: Als Kulturschule macht sie unter anderem mit herausragenden Musicalproduktionen Schlagzeilen. Jetzt gibt es gleich mehrere Gründe zum Feiern.

Das vergangene Schuljahr war mit einem Dreifachjubiläum für die Integrierte Gesamtschule (IGS) Plaidt ein ganz Besonderes. Nachdem im November 2024 der Auftakt des Jubiläumsjahres zum 50-jährigen Bestehen des Schulstandorts, 25 Jahre Musicalproduktionen und 20 Jahre Kulturverein „On Stage“ mit dem Musical „Lissi“ gelungen war, fiebern die Schulleitung, das Lehrerkollegium und die Schüler nun dem großen Finale der Feierlichkeiten mit einem bunten Schulfest entgegen.

Die Veranstaltung findet am Samstag, 23. August, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr auf dem Schulhof und im Gebäude der IGS mit einem bunten Programm für Groß und Klein statt. „Wir erwarten etwa 2500 Gäste, unter anderem auch ehemalige Schüler, Lehrer und Mitarbeitende, die mit uns in Erinnerungen schwelgen und die Entwicklung unserer Schule mitfeiern“, berichtet Martin Becker, der stellvertretende Direktor der IGS. Die Veranstaltung steht unter dem Motto: „Gemeinsam erinnern – gemeinsam gestalten.“

i Schulleiterin Karin Hanschel wird zu Beginn des Schulfestes ein kurzes Grußwort sprechen. Elvira Bell

Zunächst ein Blick in die Schulgeschichte: „Beginnend mit der Hauptschule Pellenz im Jahre 1974 mit fast 1000 Schülern, führte der Weg zur Regionalen Schule Pellenz im Jahre 1999/2000. Aus der Regionalen Schule entstand zum Schuljahr 2009/2010 die Realschule plus Pellenz, die zum Schuljahr 2010/2011 letztendlich zur IGS Pellenz formiert wurde.

i Unsere Zeitung war bei der feierlichen Übergabe der Zeugnisse an die ersten Abiturienten der IGS Plaidt in der Halle in Miesenheim zugegen. Elvira Bell

„Es gibt folglich einige Entwicklungen zu bestaunen“, betont Martin Becker. Die Integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe bereichert zweifelsohne die Schullandschaft der Region. „Die Oberstufe hat sich seit 2016 sehr gut etabliert“, weiß Becker zu berichten. Im März 2019 erhielten 51 Schülerinnen und Schüler feierlich ihre Abiturzeugnisse, ihre Eintrittskarte zu allen Universitäten in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern. Ein historischer Tag also für die Pellenz. Mit ihrem Profil als Kulturschule ermöglicht die IGS Plaidt ihren Schülern einen besonderen Zugang zu ästhetisch-künstlerischer Bildung.

i Die Kultur prägt, wie es auf dem Archivfoto zu sehen ist, die Schülerinnen und Schüler der IGS Plaidt. Elvira Bell

Doch zurück zum bevorstehenden Schulfest. Nach einem Grußwort der Schulleiterin Karin Hantschel zu Beginn der Veranstaltung – es wird bewusst auf weitere Grußworte verzichtet – gewähren ehemalige und aktuelle Sängerinnen und Sänger Einblicke aus 25 Jahre Musicalgeschichte. Musik wird am Jubiläumstag großgeschrieben. Die Lehrerband, die 1994 aus der Taufe gehoben wurde – hat sich nun neu formiert. Insgesamt zehn Lehrer werden die Zuhörer mit Rock- und Popsongs erfreuen, ebenso wie aktuelle Schülergruppen mit ihren Darbietungen. Außerdem locken Mitmachaktion und Spielstationen für Kinder aller Altersstufen.

Zudem wird es ein Quiz geben. Zu gewinnen gibt es Eintrittskarten für die Musicalproduktionen. Wer unsere Zeitung genau liest, wird einige der Fragen mit Leichtigkeit beantworten können. Aktuell besuchen 954 Schüler die IGS – die wahrscheinlich zu einer der größten weiterführenden Schule im Kreis Mayen-Koblenz zählt.

i Das Musical "Lissi" wird im November in Polch und im kommenden Mai noch einmal zu sehen sein. Elvira Bell

Deutschlandweit bekannt ist die IGS Pellenz mit ihren seit 25 Jahren von den Drehbuchautoren und Komponisten Martin Becker und Hans Bretz mit herausragendem Erfolg auf die Bühne gebrachten Musicalproduktionen. Mit bislang 300 Aufführungen und insgesamt 160.000 Zuschauern ist die IGS Pellenz das größte mehrfach ausgezeichnete Schul-Musical-Projekt Deutschlands, an dem nur Schülerinnen und Schüler einer einzigen Schule teilnehmen. Über 1600 junge Darsteller haben bislang bei den Produktionen mitgewirkt.

Im November 2025 wird es sechs Aufführungen von „Lissi“ in Polch gebe. Und im kommenden Jahr wird das Musical im April in Plaidt in der Hummerichhalle zum letzten Mal zu sehen sein. Bei den Musicals der IGS Pellenz geht es nicht nur um Singen, Tanzen und Darstellen, sondern auch um die Vermittlung von Werten, die Entwicklung von Kräften, Talenten und letztlich der Persönlichkeit.