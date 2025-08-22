Im Jahr 1100 hieß der Ort noch Kirriche, inzwischen ist er als Kehrig bekannt. Die Gemeinde in der Vordereifel feiert jetzt ihr 925-jähriges Bestehen.

Die Ortsgemeinde Kehrig ist mit 1200 Einwohnern die drittgrößte von 27 Gemeinden in der Verbandsgemeinde Vordereifel. Und sie hat an diesem Wochenende einen besonderen Grund zum Feiern: 925-jähriges Bestehen. Das heißt: Um das Jahr 1100 ist Kehrig erstmals urkundlich als Kirriche erwähnt worden.

Am Samstag und Sonntag, 23./24. August, steht das ganze Dorf im Zeichen des Jubiläums. Der Samstag beginnt um 13 Uhr mit einer Vereinsmeile. Schützenverein, Frauengemeinschaft, Förderverein Freiwillige Feuerwehr, Karnevalsverein Kehriger Ochsen, Förderverein Kita, VdK, TuS und der Förderverein Grundschule Kehrig bieten ein vielfältiges Angebot. Das zeigt auch, wie sehr der Ort von seinen Vereinen und dem ehrenamtlichen Engagement lebt. Ab 20 Uhr spielt die Band „Stille & Schmitz“ im Festzelt. Der Eintritt ist frei.

Tag der offenen Tür in der Grundschule

Das Hochamt am Sonntag um 9.30 Uhr wird vom Mandolinenclub begleitet. Von 10 bis 15 Uhr gibt es einen Tag der offenen Tür in der Grundschule, der von einem Trödelmarkt umrahmt wird. Nach dem Frühschoppen mit den Nothbachtalern geht es nachmittags mit Kaffee und Kuchen weiter. Ab 16 Uhr tritt der Shanty-Chor auf, ab 17.30 Uhr der Mandolinenclub.