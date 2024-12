VG-Rat Vordereifel tagt Ein bisschen Haushalt und drei Wappenteller 05.12.2024, 15:16 Uhr

i Den Wappenteller haben erhalten Jürgen Kanthak (rechts), Christina Thamm (2. von rechts) und Christoph Hitzel (Mitte). Bürgermeister Schomisch (links) und seine Beigeordneten Petula Schneider, Thomas Braunstein und Christoph Kicherer freuen sich mit den Geehrten. Birgit Pielen

Besondere Ratssitzungen erfordern besondere Räumlichkeiten. Deshalb hat sich der Verbandsgemeinderat der Vordereifel zur letzten Sitzung des Jahres nicht in der Mayener Verwaltung getroffen, sondern im Kongresszentrum von Baar-Wanderath.

Wenn die Gerechtigkeit ihren liebenswürdigen Tag hat, dann stehen Ehrungen an. So oder so ähnlich soll es der frühere Bundeskanzler Konrad Adenauer formuliert haben. Alfred Schomisch, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vordereifel, leitet mit diesem Zitat drei ganz besondere Ehrungen ein: Er verleiht den Wappenteller der Verbandsgemeinde an Christoph Hitzel aus Ettringen, Jürgen Kanthak aus Ettringen und Christina Thamm aus Kottenheim.

