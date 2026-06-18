Burgfestspiel-Exxtra in Mayen Ein besonderer Konzertabend mit Kupfer und Konfetti Elvira Bell 18.06.2026, 13:00 Uhr

i Bei dem Gastspiel hieß es nicht nur Bühne frei für den Gitarristen Florian Thunemann, sondern auch für seine kongenialen Kollegen Katharina Uhland und Florian Schmidt-Gahlen und ihr gemeinsames Musikprojekt „Kupfer und Konfetti“. Elvira Bell

Hinter Kupfer und Konfetti steckt der Schauspieler Florian Thunemann und seine Musikerkollegen Katharina Uhland und Florian Schmidt-Gahlen. Das Trio trat nun beim Burgfestspiel-Exxtra in Mayen auf – und sorgte für gute Stimmung.

In Mayen gab es jetzt ein Wiedersehen mit Florian Thunemann. Der Schauspieler debütierte 2024 bei den Mayener Burgfestspielen als Lebemann Vincent bei „Der Vorname“ und als Thore bei „Wie im Himmel“. Nun ist der Künstler, der auch aus der Fernsehserie Soko Leipzig bekannt ist, für einen Abend in die Eifelstadt zurückgekehrt.







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